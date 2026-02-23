En Cauca la guardia indígena recuperó un vehículo de carga hurtado por un grupo armado ilegal

El vehículo fue regresado a sus propietarios. Crédito: CRIC.

Mondomo - Cauca

La guardia indígena del CRIC recuperó un vehículo de carga hurtado por un grupo armado en la vía Panamericana sector de Mondomo. Durante la acción, los presuntos delincuentes abrieron fuego y dejaron a dos comuneros heridos.

De acuerdo con Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC los guardias sufrieron lesiones leves por rebote de piedra y un roce superficial de bala, no revisten gravedad.

“La guardia respondió al llamado de un ciudadano que transitaba la vía Panamericana, víctima de hurto del vehículo de carga por parte de unos hombres armados. Los comuneros que estaban en actividades de protección de la Minga que se realizaba cerca a la carretera, reaccionó y emprendió una persecución”, dijo Capaz.

Asimismo, aseveró que los integrantes de la guardia enfrentaron a los delincuentes que portaban fusiles y pistolas que dispararon hacia el piso y al aire.

El vehículo, que transportaba bebidas, y que, al parecer, habría sido robado por la estructura Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc, fue recuperado y devuelto a sus propietarios.

La organización indígena hizo un llamado a las diferentes entidades a tomar acciones frente a la situación de seguridad que atraviesa el departamento.

También puntualizaron en el llamado a los actores armados para dejar por fuera de las acciones violentas a la población civil.