Rechazo por brutal caso de maltrato animal en Popayán

Popayán, Cauca. Hay indignación en la capital caucana tras conocerse un nuevo caso de maltrato animal que terminó con la muerte de un canino.

El violento hecho quedó registrado en cámaras de seguridad en el sector de la variante sur de Popayán, donde se observa a un hombre atacando en repetidas ocasiones a una perrita con golpes y piedras hasta causarle la muerte.

Tras lo ocurrido, organizaciones defensoras de animales interpusieron la respectiva denuncia para que el caso sea investigado bajo la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales contra el maltrato.

La senadora Andrea Padilla rechazó el crimen y pidió apoyo ciudadano para identificar al agresor.

“Tenemos que identificar al responsable para activar la ruta por la Ley Ángel. Si alguien tiene información que permita dar con la identidad de este delincuente, debe informarla a la Policía”, señaló.

La Policía Metropolitana de Popayán indicó que, una vez conocido el caso, se iniciaron las labores investigativas y la recopilación de los registros de cámaras de seguridad del sector.

“El registro de cámaras está siendo analizado por nuestra Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia para poder identificar a la persona que materializó este hecho”, indicó el teniente coronel Julián Castañeda, comandante operativo de seguridad de la Policía de Popayán.

La Alcaldía de Popayán rechazó el hecho y anunció que activará el sistema de recompensas para quien suministre información que permita capturar y judicializar al agresor.

Con este hecho, ya son dos los casos de maltrato animal en Popayán en lo que va del 2026.