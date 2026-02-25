SuperFinanciero sobre nuevos impuestos a bancos: muchas razones podrían encarecer el crédito

SuperFinanciero sobre nuevos impuestos a bancos: hay muchas razones por las que tenemos crédito caro

El superintendente Financiero, César Ferrari, se pronunció en 6 AM W de Caracol Radio sobre la emergencia económica, que decretó este miércoles el Gobierno, en el que impone impuestos a las empresas con ingresos superiores a los 10.400 millones de pesos. El sector financiero y el sector minero energético tendrán una tarifa de 1,6%, por encima del resto de empresas, que será de 0,5%.

Al preguntarle el Superfinanciero sobre si esto impactaría en el costo del crédito afirmó que “hay muchas razones por las cuales los créditos en Colombia tienen unas tasas muy elevadas”.

Entre otras cosas, señaló, está la tasa de política monetaria del Banco de la República, que está en 10,25% y que prácticamente establece un piso sobre el cual los bancos prestan.

Asimismo, dijo que están “los riesgos, hablemos de los costos de llegar a lugares apartados, donde se tiene que tratar a cliente por cliente y llegar al monto hasta el predio, porque si no es imposible hacerlo”.

¿Y de las inversiones forzosas?

Durante esta semana se han reunido los bancos con el Gobierno para lograr consensos en torno a la financiación para atender la emergencia económica. La propuesta del Gobierno es hacer inversiones forzosas, pero los banqueros hicieron una contrapropuesta.

Ferrari afirmó que “se discutieron una serie de propuestas alternativas a las inversiones forzosas. Por ejemplo, dijeron que estaban dispuestos a dar alivios por un año para las tasas de interés y que no degradarían la certificación crediticia a los que incumplan y que entren en mora” a quienes están en las zonas afectadas.

El funcionario afirmó que están en la construcción de un acuerdo que permita recoger lo que se necesita y que es importante para dos cosas: aliviar los problemas vinculados a las inundaciones, pérdidas de cultivos, pérdidas de de edificaciones, problemas en educación, en salud, en nutrición y nuevos créditos para comprar semillas para sembrar más adelante los campos, fertilizantes para poder tener unas mejores cosechas.

El funcionario reveló que “los bancos que estaban presentes en la reunión ofrecieron hasta 130.000 créditos en un año, en 2026”.

Asimismo, señaló que esperan tener una decisión final el viernes o el próximo lunes.

