Se revela que Paramount Skydance eleva su oferta por Warner Bros. Discovery a 31 dólares por acción

BRISTOL, UNITED KINGDOM - DECEMBER 09: In this photo illustration a man holds a iPhone, that shows Netflix and Warner Bros streaming apps on his phone screen on December 9, 2025 in Bristol, England. Yesterday US production company Paramount said that it was now looking to challenge Netflix's takeover of Warner Bros. Discovery (WBD) with a hostile bid of its own. (Photo by Anna Barclay/Getty Images) / Anna Barclay

Este martes por la tarde se conoció oficialmente que Paramount ha aumentado su oferta por Warner Bros. Discovery a 31 dólares por acción, por encima de su oferta anterior de 30 dólares.

Warner Bros. Discovery dijo que la junta aún no ha determinado si la oferta es superior a la de Netflix, pero podría esperarse que conduzca a una “propuesta superior de la compañía”.

Lea también: El director de la película ‘Pecadores’ realizará una nueva versión de ‘Los expedientes secretos X’

Netflix ha ofrecido 27,75 dólares por acción solo por los activos de streaming y cine de la compañía, en un acuerdo valorado en 82.700 millones de dólares.

La propuesta revisada de Paramount también incluye una comisión diaria de 0,25 dólares por trimestre a los accionistas a partir del 30 de septiembre de 2026.

Le puede interesar: Tom Hanks interpretará al presidente Abraham Lincoln en una nueva adaptación cinematográfica

Paramount también ha acordado pagar 2.800 millones de dólares a Netflix por incumplir el acuerdo de fusión vigente con Warner.

Si la junta directiva de Warner determina que la oferta de Paramount es una “propuesta superior de la compañía”, Netflix tendrá cuatro días hábiles para negociar con Warner y proponer cualquier revisión a su oferta.