Se revela que Paramount Skydance eleva su oferta por Warner Bros. Discovery a 31 dólares por acción
Un valor por encima de su oferta anterior de 30 dólares.
Este martes por la tarde se conoció oficialmente que Paramount ha aumentado su oferta por Warner Bros. Discovery a 31 dólares por acción, por encima de su oferta anterior de 30 dólares.
Warner Bros. Discovery dijo que la junta aún no ha determinado si la oferta es superior a la de Netflix, pero podría esperarse que conduzca a una “propuesta superior de la compañía”.
Netflix ha ofrecido 27,75 dólares por acción solo por los activos de streaming y cine de la compañía, en un acuerdo valorado en 82.700 millones de dólares.
La propuesta revisada de Paramount también incluye una comisión diaria de 0,25 dólares por trimestre a los accionistas a partir del 30 de septiembre de 2026.
Paramount también ha acordado pagar 2.800 millones de dólares a Netflix por incumplir el acuerdo de fusión vigente con Warner.
Si la junta directiva de Warner determina que la oferta de Paramount es una “propuesta superior de la compañía”, Netflix tendrá cuatro días hábiles para negociar con Warner y proponer cualquier revisión a su oferta.