El director de la película ‘Pecadores’ realizará una nueva versión de ‘Los expedientes secretos X’

El cineasta estadounidense Ryan Coogler será el encargado de realizar una nueva versión de la serie de los noventa ‘Los expedientes secretos X’.

Coogler dirigirá y escribirá el piloto de la serie que ya recibió luz verde.

Esta será la primera nueva versión de “Los expedientes secretos X”, pero no la primera vez que la serie regresa desde que se emitió originalmente en 2001 tras nueve temporadas.

En 2016 y 2018, Fox revivió la serie por dos temporadas más con las estrellas originales Gillian Anderson y David Duchovny regresando en sus papeles como la Dra. Dana Scully y Fox Mulder.

También se han realizado dos películas: ‘Los expedientes secretos X: Combate al futuro’ de 1998, seguida de ‘Los expedientes secretos X: Quiero creer’ de 2008.

Coogler es el director de la película ‘Pecadores’, que rompió el récord de la mayor cantidad de nominaciones en un mismo año para una sola película con un total de 16 nominaciones en la próxima entrega de los premios de la Academia.

Además, compite por la estatuilla a mejor director y mejor guion original, mientras que la película compite por mejor película.

Recientemente, Coogler hizo historia al convertirse en la primera persona negra en ganar un BAFTA al mejor guion original.

Coogler ha escrito y dirigido franquicias como ‘Creed: Corazón de campeón’ de 2015, el spin-off de la franquicia de ‘Rocky’, así como las películas de Marvel ‘Pantera Negra’ de 2018 y ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’ de 2022, y también ha producido el drama histórico ‘Judas y el Mesías Negro’ de 2021.