25 feb 2026 Actualizado 20:47

Tunja

Recuperan dos cuerpos de desaparecidos en El Espino

La intervención forense hace parte del proceso humanitario de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado.

Sogamoso

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó dos cuerpos en el cementerio del municipio de El Espino, en la provincia de Gutiérrez, al norte de Boyacá. La intervención forense se dio tras más de un año de investigación documental y testimonial.

Hasbleidy Hernández, coordinadora territorial en Boyacá, explicó que la entidad inspeccionó ocho sitios de interés y construyó hipótesis sobre posibles identidades. El proceso busca esclarecer casos vinculados al conflicto armado y entregar respuestas a las familias.

La recuperación representa un avance en la búsqueda humanitaria en la región, donde aún persisten múltiples reportes de desaparición forzada. Las labores forenses continúan para confirmar las identidades mediante análisis científicos.

La entidad reiteró que el proceso no tiene fines judiciales sino humanitarios, orientados a garantizar el derecho a la verdad y a la dignificación de las víctimas.

