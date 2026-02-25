¿Por qué asesinaron a despachador de buses en Barranquilla?: esto se sabe

La mañana de este miércoles 25 de febrero, en el Centro de Barranquilla, se vio empañada por el asesinato de Rafael Osorio Peralta, de 58 años, y quien era despachador de buses de la empresa intermunicipal Cootransoriente.

Según se sabe, un sujeto a pie llegó a donde se encontraba Osorio Peralta laborando, en la calle 38 con carrera 38, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir del sitio corriendo.

El despachador fue auxiliado en un bicicoche y llevado al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde se confirmó su deceso.

Ante el crimen, la empresa Cootransoriente emitió un comunicado resaltando la integridad de Osorio Peralta, de quien aseguraron que era una persona “integra, responsable y comprometida con su labor”.

Asimismo, rechazaron el hecho y les pidieron a las autoridades investigar el caso para esclarecerlo y capturar a los responsables.

Y es que en 2023 asesinaron al gerente de esta empresa de transporte, el señor Jorge Luis Meriño Mercado, en Santo Tomás.

Aquella vez las investigaciones arrojaron que se trató de extorsiones, por lo que aún no se descarta que este flagelo sea el causante del crimen del despachador Rafael Osorio Peralta.

Por su parte, la Policía confirmó que adelanta las investigaciones con un grupo especial de la institución armada.