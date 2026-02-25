Polvo del Sahara llega esta semana a Bogotá: ¿qué recomendaciones hace la Secretaría de Salud?

Esta semana se espera la llegada de una masa de aire a Bogotá con partículas de arena del desierto del Sahara provenientes del Norte de África, con mayor presencia los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Salud aclaró que no se esperan impactos significativos en la calidad del aire de la ciudad debido a las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por alta nubosidad y presencia de lluvias.

Lea también: Defensoría alerta por llegada del polvo del Sahara y nuevo frente frío: pide fortalecer comunicación

Sin embargo, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud mantendrán el monitoreo y vigilancia permanente de la calidad del aire para analizar en qué condiciones estará la ciudad durante las próximas horas.

“La exposición a este contaminante cuando se presenta de forma prolongada puede aumentar la morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, alteraciones en el desarrollo neurológico infantil y desenlaces adversos en gestantes”, explica la Secretaría de Salud.

¿Cuál es la población más sensible?

La población más sensible incluye a personas mayores de 60 años, niñas y niños, gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o que afecten el sistema inmunológico.

Le puede interesar: ¿El polvo del Sahara llegará a Norte de Santander?

Debido a esta situación, la Secretaría recomienda consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), en el cual se informa sobre el nivel de riesgo (verde, amarillo, naranja, rojo o morado) y las recomendaciones específicas para cada categoría.

“Dado que la ciudad está entrando en el pico respiratorio, el Distrito enfatiza en mantener esquemas de vacunación al día, reforzar el lavado frecuente de manos, evitar espacios poco ventilados y usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, especialmente cuando se convive con personas vulnerables”, indicó Julián Fernández, subsecretario de salud pública.