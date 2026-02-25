Polvo del Sahara llegará a Norte de Santander.

Norte de Santander

Desde el IDEAM se anunció que se mantiene el monitoreo permanente sobre las condiciones atmosféricas asociadas al transporte de polvo del Sahara, que estará llegando al territorio nacional.

“En estos momentos se registran incrementos significativos de polvo del Sahara en el continente africano que, hasta ahora, no han generado mayor impacto ni afectación en el territorio nacional. En los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas, principalmente sobre la costa Caribe colombiana, y no se espera una mayor afectación durante los próximos tres días. Este fenómeno suele presentarse a partir del mes de abril, cuando aumenta de manera más notable, con un pico principal en julio y agosto, y una disminución progresiva hacia el mes de septiembre”, señaló la subdirectora de Meteorología del IDEAM, teniente coronel Carolina Rueda.

Recordemos que cada año, millones de toneladas de polvo cruzan el Atlántico en un proceso natural que influye en el clima, los ecosistemas y la calidad del aire en varias regiones del planeta.

Sin embargo, según los pronósticos, para este 2026, a pesar de que esas partículas de polvo llegarán a la región Andina y a Norte de Santander, no se presentarán mayores afectaciones en el diario vivir de los habitantes de esta zona del país.

“El IDEAM reitera que este es un fenómeno natural y que, por ahora, no se esperan afectaciones significativas en el país. La entidad invita a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y continuará brindando información oportuna basada en el monitoreo permanente y el análisis científico, como parte de su compromiso con la protección de la vida, la salud y el bienestar de las comunidades”.