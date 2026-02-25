Hable con elPrograma

25 feb 2026 Actualizado 17:19

Bucaramanga

Fue capturado alias ‘May’: Uno de los más buscados en el área metropolitana

Su captura se dio en medio de unas allanamientos en Floridablanca.

Bucaramanga

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que en la madrugada de este miércoles se llevaron a cabo siete allanamientos en los cuatro asentamientos humanos intervenidos en Floridablanca.

En medio de los operativos se dio la captura de Michell Stiven Pinzón Rojas, alias ‘May’, una de las personas que hacía parte del cartel de los más buscados por el delito de fleteo.

“Este sujeto es un delincuente que se dedica a cometer hurtos a usuarios del sistema financiero. Personas que sacan dinero de los bancos”, indicó el general Quintero.

Agregó el comandante que esta persona está vinculada con múltiples casos de hurto en toda el área metropolitana.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

