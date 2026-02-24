Policía española captura a colombiana que colaboraba con narcos y planeaba huir con €1 millón

Paula, una colombiana, fue detenida en la capital el pasado 13 de febrero cuando agentes de la UDYCO Central y de la Brigada antidroga de la Jefatura Superior de Madrid, tras casi dos años de pesquisas, asestaban un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como “prestador de servicios” del narco.

La detuvieron cuando la mujer salía de su domicilio en la capital de España en un Mercedes de alta gama de color negro mate con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.

Durante la operación de las autoridades se realizaron ocho registros, se intervinieron más de 3400 kilos de cocaína, diez armas de fuego, cargadores y munición, seis automóviles y más de 1.000.0000 de euros.

Junto a la jefa de la organización criminal también fueron detenidos otros 11 hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés, implicados en la red. Uno de ellos Gilbert, pareja de Paula quien, según constatan los agentes, estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.

Los 12 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y contra la salud pública.