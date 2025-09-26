Policía alerta sobre riesgos en redes sociales a estudiantes de El Carmen de Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, está llevando a cabo una campaña de sensibilización en instituciones educativas de El Carmen de Bolívar, enfocada en el uso adecuado de redes sociales y la prevención de delitos como sexting, grooming y cyberbullying.

La iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Protección a la Adolescencia y la Infancia Segura (E-PAÍS) y el programa “Abre tus Ojos a los Adolescentes y Jóvenes”, busca crear conciencia entre los estudiantes sobre los peligros que acechan en el mundo digital.

Mediante la proyección de videos pedagógicos y charlas informativas, los uniformados de la Policía Nacional están compartiendo consejos y recomendaciones para que los niños, niñas y adolescentes utilicen las redes sociales de manera segura y responsable. Se les explica cómo proteger su información personal, cómo identificar y evitar contactos peligrosos, y cómo denunciar situaciones de acoso o abuso en línea.

“En la Policía Nacional estamos comprometidos con la seguridad integral de nuestros jóvenes. Queremos que utilicen las redes sociales como una herramienta de aprendizaje y conexión, pero también es fundamental que conozcan los riesgos y sepan cómo protegerse”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía hace un llamado a los padres de familia para que se involucren en la educación digital de sus hijos. Es importante que hablen con ellos sobre los riesgos en línea, que supervisen su actividad en redes sociales y que les enseñen a tomar decisiones seguras y responsables.

Además, la institución pone a disposición de la comunidad educativa una línea de atención telefónica y un correo electrónico para recibir denuncias y brindar apoyo a las víctimas de delitos en línea. Estos recursos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“La prevención es la clave para proteger a nuestros jóvenes de los peligros en línea. Invitamos a toda la comunidad educativa a unirse a esta campaña y a trabajar juntos para crear un entorno digital más seguro y saludable”, afirmó la subintendente Yully Paola Reyes García, Integrante del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Finalmente, la Policía Nacional invita a toda la comunidad educativa a unirse a esta importante iniciativa y a denunciar cualquier caso que se presente. Juntos podemos construir un Bolívar más seguro y pacífico para nuestros niños y jóvenes.