No es aceptable: secretaria de la Mujer de Bogotá tras libertad de presunto feminicida

La secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, rechazó la libertad del presunto feminicida de Laura Valentina Lozano y quien fue capturado en flagrancia tras asfixiar a la joven de 21 años el pasado fin de semana.

“No es aceptable. No es comprensible. No es un mensaje tolerable para las mujeres de esta ciudad”, dijo la alta funcionaria del Distrito.

De igual forma, Tami aseguró que el hombre si es una amenaza para la sociedad.

“Un presunto feminicida sí representa una amenaza. Y cada decisión que relativiza la gravedad de la violencia feminicida aumenta el riesgo para todas”, agregó.

Por último la alta funcionaria, exigió justicia y celeridad en el proceso y decisiones que le pongan fin a la impunidad.

Feminicidios en Bogotá

Entre el 2023 y el 2024 se presentaron 47 feminicidios en Bogotá. El 49 % de los casos hubo múltiples formas de violencia ejercidas previamente por el agresor, y las más frecuentes fueron la física (70 %), psicológica (65 %), verbal (48 %), económica (30 %), patrimonial (26 %), sexual (17 %), vicaria (13 %) y acoso (4 %).

El feminicidio íntimo (87 % de los casos) fue la modalidad más recurrente y el 72 % fueron cometidos por la pareja o expareja de la mujer víctima, según la Secretaría de la Mujer.