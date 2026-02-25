La ANI analizará la posibilidad de un cierre a un carril en Amagá para avanzar en las labores

Amagá- Antioquia

Este miércoles se llevó a cabo la reunión entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Covipacífico, los alcaldes y gremios económicos con transportadores, en la que de nuevo se fijaron posiciones sobre las alternativas para el cierre de la vía en el sector de Las Areneneras de Amagá.

Los mandatarios, la gobernación y los gremios de nuevo recalcaron que no están de acuerdo en permitir el cierre de la vía por horas de este corredor de vía y más bien se planteó una medida temporal, la cual explica Wilser Moilina, vocero de los alcaldes del Suroeste. Aunque hizo énfasis en que es solo por el jueves mientras se analiza el comportamiento de la vía durante varias horas.

“Y allí se hizo un planteamiento por parte de ellos para que el día de mañana, jueves, veintiséis de febrero, se les permita explorar, cerrar un carril y dejar habilitado un carril en el sector Las Areneras con contraflujo de 15 minutos. O sea, que ese carril funcione de manera intermitente, y el otro sí cerrarlo para hacer los trabajos de terraceo en el talud”, explicó el alcalde Molina.

Cabe recalcar que este análisis se hará entre las 8:30 a.m. y la 1 p.m.

Argumento de la ANI para cerrar la vía

El mandatario explicó que, según el argumento de la ANI, la concesión se debe hacer un cierre total para evitar que la vía colapse y genere una emergencia debido a las perforaciones que debe hacer el sector y que se profundizan hasta unos cuatro metros aproximadamente, además de los riesgos que puede tener el talud.