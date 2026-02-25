Jennifer Pedraza denuncia que directivos de la San José tienen tentáculos en una universidad fachada

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo una nueva denuncia contra directivos y exdirectivos de la Fundación San José, luego de develar el escándalo de títulos falsos que involucra a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior y quien fue postulada al cargo de viceministra de la Juventud.

Según la investigación de la congresista, dos altos funcionarios de la institución crearon un holding empresarial para lucrarse. Se trata de Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la San José e imputado por la denuncia de los títulos falsos; y Stefanny Camacho Galindo, vicerrectora académica, quienes habrían diseñado “un imperio de empresas” para celebrar contratos con la propia San José, desde una “universidad de papel”.

La representante denunció que esta universidad fachada sería el Politécnico ICAFT quien, según ella, “no tiene ningún registro calificado para dictar programas de pregrado”, pese a que ha ofertado programas profesionales universitarios complejos como Ingeniería Biomédica.

“Le pusimos la lupa a esta universidad y encontramos que la mayoría de programas profesionales que ofrecen son irregulares porque resulta que en Colombia no cualquier pelele puede abrir una carrera universitaria”, señaló.

Y, teniendo en cuenta este contexto, advirtió que “los que están detrás de la Fundación San José son los mismos que están detrás de la ICAFT”.

“La vicerrectora académica de la San José es pareja de Andrés David Méndez, que resulta ser un representante legal de ICAFT. Creyendo que no los íbamos a pillar, estos dos directivos de la San José habían puesto a sus familiares a ser socios de ICAFT. Luis Carlos Gutiérrez puso a su esposa y Stefanny Camacho puso a sus papás a ser socios de ICAFT, los mismos directivos de la San José”, señaló.

Ante su denuncia, dijo que el ministro de Educación, Daniel Rojas, “brilla por su ausencia”.

“¿Dónde ha estado usted, ministro negligente? Le recuerdo que a usted le pagan para que a nadie lo estafen buscando salir adelante. Esto no es un favor, este es su trabajo”, indicó.

