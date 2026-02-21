No habrá afectación en la prestación del servicio por huelga de trabajadores de la ESSA

Bucaramanga

Tras el fracaso en las negociaciones entre el sindicato de la Electrificadora de Santander y las directivas de la empresa, los trabajadores decidieron irse a huelga indefinida hasta que puedan llegar a unos acuerdos de acuerdo al pliego de peticiones.

Según indicó Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores de la Electrificadora de Santander, esta huelga no afectará el servicio de energía en los 102 municipios del país que tiene operación esta empresa.

“Este tipo de huelga frente a los servicios domiciliarios se debe hacer con el respeto de los mínimos esenciales y la organización sindical, los trabajadores están absolutamente convencidos y sobre todo comprometidos con la prestación del servicio en todo el departamento, repito, y en los 102 municipios. Con lo cual es una tranquilidad para los ciudadanos frente a la prestación del servicio", señaló Roncancio.

Son dos puntos principalmente en lo que no han podido concertar los trabajadores y la empresa de energía, uno es el incremento salarial que se venía haciendo de acuerdo al IPC y no a lo que subía el salario mínimo y el otro punto es que se pretenden hacer modificaciones en la convención colectiva.