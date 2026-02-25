Este es el viacrucis que viven usuarios de la Nueva EPS que van a reclamar medicamentos

Desde Sogamoso, Isnardo Antonio Granda, denunció que a usuarios de la tercera edad les toca madrugar a las 3 am a reclamar sus medicamentos en Discolmets. (Foto: Getty Images)

Boyacá

No para el viacrucis para los más de 140 mil usuarios de la Nueva EPS en Boyacá. A pesar de la implementación del pico y cédula se quejan de que no les solucionan el problema de sus medicamentos.

Los usuarios que van a reclamar los medicamentos pendientes advierten que nadie les hace trazabilidad a sus requerimientos y en ocasiones tienen que hacer las mismas colas que el resto que va por primera vez a solicitar sus fármacos.

Desde Sogamoso, Isnardo Antonio Granda, denunció que a usuarios de la tercera edad les toca madrugar a las 3 am a reclamar sus medicamentos en Discolmets.

“A mí me parece que eso es una humillación a las 3 de la mañana, la gente con el frío y ahora que está lloviendo, haciendo colas para primero entrar a reclamar un medicamento, le entregan un pendiente porque ahora la cola de pendiente es terrible”.

Medidas como pico y cédula no ha funcionado como debiera.

“Que hayan colocado el pico y cédula y que atiendan los lunes para las pares, los martes para impares y el horario. No hay medicamentos y peor que no hay una trazabilidad, es decir, no sabemos si hay o no hay. La gente pierde muchos días, muchas horas ahí y cuánto vale eso en términos sociales. No hay un sistema de información que le digan a la gente si su medicamento que está pendiente ya llegó o no llegó”.

Discolmets que es el operador farmacéutico de Nueva EPS en Boyacá implementó el pico y cédula en Tunja, Duitama y Sogamoso para agilizar la entrega de medicamentos.