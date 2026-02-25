Ejército halló depósito de explosivos del ELN en zona rural de Anorí

Anorí, Antioquia

Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un depósito ilegal con explosivos que pertenecería al ELN, en zona rural del municipio de Anorí, nordeste antioqueño.

El hallazgo se produjo en la vereda Los Trozos, durante operaciones militares desarrolladas en el área. En el lugar, las tropas encontraron 40 kilos de anfo, 40 metros de mecha lenta, 32 estopines, un kilo de balines, pólvora negra y cuatro minas antipersonales.

De acuerdo con información oficial, este material pertenecía al frente Capitán Mauricio y sería utilizado para la instalación de artefactos explosivos improvisados y posibles acciones armadas contra la Fuerza Pública en la región.

El Ejército indicó que con esta operación se logra neutralizar una amenaza que ponía en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil que transita por esta zona del departamento de Antioquia.

Ola de violencia en el nordeste de Antioquia

El nordeste de Antioquia ha sido blanco de varios ataques y alteraciones del orden público durante los últimos meses, por parte de los grupos armados ilegales, quienes se disputan el control territorial.

El pasado 13 de febrero Ladys Elena Posada Morales, de 33 años habría sido asesinada por el frente 36 de las disidencias de las Farc, como una retalación por suministrar información a la fuerza pública.

Las operaciones militares continúan en el territorio con el objetivo de afectar las capacidades logísticas y armadas de los grupos armados organizados que delinquen en esta subregión del departamento.