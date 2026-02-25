Docentes de Boyacá se capacitan en impresión 3D

Veintitrés docentes de Boyacá fueron capacitados en metodología STEM y manejo de impresoras 3D como parte de la estrategia “Conectados en Grande”. Actualmente funcionan 30 equipos en instituciones educativas del departamento.

John Jairo Sosa, director de apropiación TIC, aseguró que estas herramientas «...brindan nuevos conocimientos para que los estudiantes desarrollen proyectos en beneficio de sus regiones...».

La iniciativa busca fortalecer el aprendizaje práctico y cerrar brechas digitales en las aulas. Las impresoras permitirán desarrollar prototipos y soluciones desde el entorno escolar.

La Secretaría TIC señaló que el propósito es fomentar la creatividad y el trabajo interdisciplinario en colegios oficiales del departamento.