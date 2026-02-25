Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 feb 2026 Actualizado 20:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Docentes de Boyacá se capacitan en impresión 3D

Treinta instituciones educativas ya cuentan con equipos para impulsar metodologías STEM y aprendizaje práctico en las aulas.

Veintitrés docentes de Boyacá fueron capacitados en metodología STEM y manejo de impresoras 3D como parte de la estrategia “Conectados en Grande”. Actualmente funcionan 30 equipos en instituciones educativas del departamento.

Veintitrés docentes de Boyacá fueron capacitados en metodología STEM y manejo de impresoras 3D como parte de la estrategia “Conectados en Grande”. Actualmente funcionan 30 equipos en instituciones educativas del departamento.

Caracol Radio

Caracol Radio

Sogamoso

Veintitrés docentes de Boyacá fueron capacitados en metodología STEM y manejo de impresoras 3D como parte de la estrategia «...Conectados en Grande...». Actualmente funcionan 30 equipos en instituciones educativas del departamento.

John Jairo Sosa, director de apropiación TIC, aseguró que estas herramientas «...brindan nuevos conocimientos para que los estudiantes desarrollen proyectos en beneficio de sus regiones...».

La iniciativa busca fortalecer el aprendizaje práctico y cerrar brechas digitales en las aulas. Las impresoras permitirán desarrollar prototipos y soluciones desde el entorno escolar.

La Secretaría TIC señaló que el propósito es fomentar la creatividad y el trabajo interdisciplinario en colegios oficiales del departamento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir