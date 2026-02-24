Champions League HOY: siga EN VIVO los partidos de la jornada, resultados y clasificados / Getty Images

¡Jornada decisiva en la Champions League 2025-26! Entre martes y miércoles se definirán los últimos equipos clasificados a los octavos de final, instancia que ya cuenta con: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

REPASE ACÁ TODOS LOS PARTIDOS DE LOS PLAY-OFFS EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Los cuadros anteriormente mencionados avanzaron directamente desde la Fase de Liga por haber terminado con mejor puntuación, mientras que los clasificados de esta semana provienen del repechaje.

Para este martes 24 de febrero, se definirán los primeros cuatro clubes que avanzan de ronda, entre ellos destaca el Qarabag como el único que cuenta con un colombiano en sus filas. Se trata de Camilo Durán, delantero revelación del certamen europeo.

Así las cosas, la jornada comienza sobre las 12:45 de la tarde (hora colombiana) con el partido Atlético de Madrid vs Burjas (3-3), mientras que los demás encuentros se jugarán a partir de las 3 de la tarde:

Newcastle vs Qarabag (6-1)

Bayer Leverkusen vs Olympiacos (2-0)

Inter de Milán vs Bodo (1-3)

Champions League EN VIVO: partidos, resultados y clasificados