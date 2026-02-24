Champions League HOY: siga EN VIVO los partidos de la jornada, resultados y clasificados
El único colombiano en competencia este martes es Camilo Durán con el Qarabag, que va por el milagro ante Newcastle.
¡Jornada decisiva en la Champions League 2025-26! Entre martes y miércoles se definirán los últimos equipos clasificados a los octavos de final, instancia que ya cuenta con: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
REPASE ACÁ TODOS LOS PARTIDOS DE LOS PLAY-OFFS EN LA CHAMPIONS LEAGUE
Los cuadros anteriormente mencionados avanzaron directamente desde la Fase de Liga por haber terminado con mejor puntuación, mientras que los clasificados de esta semana provienen del repechaje.
Para este martes 24 de febrero, se definirán los primeros cuatro clubes que avanzan de ronda, entre ellos destaca el Qarabag como el único que cuenta con un colombiano en sus filas. Se trata de Camilo Durán, delantero revelación del certamen europeo.
Así las cosas, la jornada comienza sobre las 12:45 de la tarde (hora colombiana) con el partido Atlético de Madrid vs Burjas (3-3), mientras que los demás encuentros se jugarán a partir de las 3 de la tarde:
- Newcastle vs Qarabag (6-1)
- Bayer Leverkusen vs Olympiacos (2-0)
- Inter de Milán vs Bodo (1-3)
Champions League EN VIVO: partidos, resultados y clasificados
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
Ya se juegan los útlimos 45 minutos del partido entre Atlético de Madrid y Brujas en los play-offs vuelta de la Champions League
TERMINA EL PRIMER TIEMPO
Atlético de Madrid y Brujas se van al entretiempo con empate a uno (global 4-4). De mantenerse este resultado, la serie se definirá en la tanda de penales
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRUJAS
Saque de esquina peinado en el primer palo y atrás de todos llega Joel Ordóñez para emparejar la serie 1-1 (global 4-4)
GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID
Saque larguísimo de Oblak para Sorloth, que aguanta la presión y dentro del área saca un remate, que se le escapada de entre las manos al arquero Mignolet
Atlético de Madrid 0-0 Brujas
Duelo sin muchas emociones en el Metropolitano. Todo igualado y la serie se está yendo a los penales
Marcador global empatado
El ganador de este duelo avanzará a los octavos de final; en caso de empate, la serie se definirá en los penales
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Ya juegan Atlético de Madrid y Brujas de Bélgica en territorio español
Nómina del Atlético de Madrid
La jornada empieza temprano
Atlético de Madrid (3) vs (3) Brujas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano
¡Bienvenidos al minuto a minuto de los play-offs de la jornada en Champions League!
