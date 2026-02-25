Hable con elPrograma

Caída de precio del queso está golpeando a pequeños productores, advierte Asoganorte

En los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar hay una alta producción de queso. Conozca la razón.

Imagen de referencia de queso. / MAIKA 777

Imagen de referencia de queso.

Efraín

Barranquilla

La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte advierte que caída del precio del queso está golpeando a los pequeños productores.

En conversación con Caracol Radio, Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte, sostuvo que, actualmente, en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar hay una alta producción porque la principal empresa láctea del Caribe está captando menos del 10% del total de la producción láctea de la región, por lo que la leche sobrante se vaya al mercado informal.

El dirigente gremial manifestó que la reducción del precio del queso afecta a los pequeños campesinos que producen pocos litros diarios.

“Tenemos gran cantidad de queso costeño en toda la región Caribe debido al alto inventario de leche y además también en esta época del año se han presentado ciertas precipitaciones que hacen una oferta bastante atractiva”, dijo el dirigente.

Rodríguez manifestó que esta situación agrava la crisis en el sector y termina afectando la sostenibilidad de los pequeños ganaderos.

