Bolívar inicia agenda en ANATO 2026 con reconocimiento nacional

El departamento de Bolívar comienza su participación en la Vitrina Turística de ANATO 2026 con un importante reconocimiento nacional: la segunda posición en la medición del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC – Departamentos 2025), distinción otorgada por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR), en alianza con Cotelco y Unicafam.

Este reconocimiento destaca la labor y el compromiso institucional por fortalecer el desarrollo turístico del territorio, con altos niveles de competitividad y un enfoque claro en sostenibilidad, consolidando a Bolívar como uno de los destinos más sólidos del país.

En este contexto, la participación en ANATO —que se realiza del 25 al 27 de febrero— se convierte en una plataforma estratégica para proyectar esa fortaleza. Bajo la campaña “De norte a sur, Bolívar es cultura, es historia, es gastronomía y es turismo”, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR) presentan oficialmente la Agenda Cultural y Turística 2026 y una serie de lanzamientos que ratifican el liderazgo del departamento.

En el stand de Bolívar se dará la bienvenida con los embajadores del departamento y representantes de los municipios invitados: Arenal, Arjona, Calamar, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mahates, María La Baja, San Basilio de Palenque, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Mompox, Santa Rosa del Sur, Simití, Turbaco y Zambrano, quienes exhiben su identidad cultural, tradiciones y experiencias turísticas.

Durante la feria se realizará el lanzamiento oficial de la Agenda Cultural y Turística 2026, que reúne los 28 festivales del departamento, entre ellos la Semana Santa y la Semana Santica de Mompox, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el Festival Multicultural de los Montes de María en Zambrano, el Festival Departamental de Bandas en Cartagena y el Festival de Jazz de Mompox en septiembre.

Asimismo, se presentará el Tercer Congreso Internacional de Turismo, Patrimonio y Sociedad liderado por la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Unimayor); la plataforma tecnológica AkiTrips, iniciativa de la Fundación Tu Cultura para fortalecer el turismo cultural sostenible; y el Fondo Nairo, una ruta ciclística que recorrerá distintos municipios del departamento y que rinde homenaje al ciclista colombiano Nairo Quintana, integrando deporte, turismo y territorio.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, afirmó:

“Este reconocimiento nacional confirma que Bolívar está haciendo las cosas bien. No solo somos un territorio con historia y belleza natural; somos un departamento que trabaja con planificación, sostenibilidad y visión de futuro. ANATO es el escenario para mostrarle al país y al mundo que de norte a sur estamos preparados para competir y crecer.”

Por su parte, la directora de ICULTUR, Vaneza Daguer, destacó:

“Este segundo lugar en el Índice de Competitividad Turística es el resultado del trabajo articulado entre la Gobernación, los municipios y el sector privado. Llegamos a ANATO con cifras que respaldan nuestro liderazgo, pero también con una agenda que demuestra que la cultura y el turismo son motores reales de desarrollo para nuestras comunidades.”

Con este reconocimiento como punto de partida, Bolívar no solo participa en ANATO: reafirma su posicionamiento como un destino integral, diverso y competitivo, donde la cultura, el patrimonio, la naturaleza y la tradición se convierten en oportunidades de desarrollo económico y orgullo regional.