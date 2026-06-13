Sindicato de empresas públicas en liquidación sugieren asumir operación de Acuacar

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) se pronunció de manera enérgica sobre lo que denominó como «la intención dolosa» de Aguas de Cartagena de dejar sin el preciado líquido a la ciudad. Barrios mostró una profunda preocupación ante el llamado de Andesco para garantizar la prestación de los servicios públicos en la capital bolivarense, recordando que dicho gremio es financiado por las mismas empresas de servicios públicos como Acuacar.

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Para el cabildante, Andesco busca proteger sus propios intereses corporativos en lugar de abordar los temas neurálgicos que se deben estudiar rigurosamente con la salida de Aguas de Cartagena, tales como la continuidad laboral de los actuales empleados y las millonarias deudas que ha adquirido la empresa operativa, agregando que la asociación gremial debería pronunciarse de frente sobre la totalidad de estos temas.

Finalmente, la mesa directiva declaró la plenaria en sesión informal para escuchar a Remberto Herrera, presidente del sindicato de trabajadores de las empresas públicas en liquidación, quien pidió al Concejo tomar acciones contundentes frente a los sistemáticos incumplimientos que se han presentado en la liquidación de esta entidad y el respeto a los derechos que legalmente les correspondían como trabajadores en su momento.

Herrera señaló que el pasado 18 de junio se reunieron con la administración distrital para tratar de resolver la problemática y denunció que existen 196 inmuebles que están formalmente a nombre de las empresas públicas pero que hoy se encuentran en manos de particulares, situación que exige una pronta resolución judicial. Concluyó manifestando que solicitarán formalmente la reactivación de la empresa ante la Superintendencia de Servicios Públicos para reemplazar a Acuacar.