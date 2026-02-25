A la cárcel alias “Chunga” presunto integrante de una red de apoyo del ELN en Cúcuta

Judicializan a alias “Chunga” presunto integrante de una red de apoyo del ELN en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

A la cárcel fue enviado Jesús Alirio Quintero Morales, conocido en el mundo criminal con el alias de “Chunga” y quien, según las autoridades, sería un presunto integrante de una red de apoyo del ELN que estaría involucrado en extorsiones en Cúcuta, Norte de Santander.

De acuerdo con los investigadores, alias “Chunga”, haría parte de una red de apoyo vinculada al frente urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN, con injerencia en el corregimiento de San Faustino, zona rural de Cúcuta.

Las investigaciones habrían permitido evidenciar que “Chunga” al parecer, tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y sería el encargado de controlar la producción de carbón en minas de la zona, con el fin de fijar cuotas extorsivas exigidas mensualmente a diferentes sectores económicos.

Además, sería el responsable de realizar cobros extorsivos a agricultores, transportadores de material de arrastre, comerciantes y otras actividades económicas en San Faustino, así como en zonas de Cúcuta y Villa del Rosario.

Por lo anterior, un fiscal seccional le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.