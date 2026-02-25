GAULA Militar llega a Ocaña para combatir delitos como extorsión y secuestro

Ocaña

Luego del atentado al Batallón Santander en Ocaña, una de las exigencias de las autoridades en ese municipio fue el fortalecimiento de la fuerza pública para contrarrestar delitos que están aquejando a la comunidad.

En las últimas horas se dio a conocer que la Trigésima Brigada activó un componente del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en el municipio de Ocaña, consolidando su presencia institucional en esta importante región del departamento de Norte de Santander.

De esta manera, las capacidades del GAULA Militar, permitirán desarrollar operaciones militares y acciones orientadas a prevenir, contrarrestar y neutralizar las amenazas que afectan la libertad personal y el patrimonio económico de los habitantes, en especial de comerciantes, empresarios y gremios productivos.

"En días pasados estuvimos en las instalaciones del batallón Santander y allí se trató este tema, se acordó. Agradecemos de que hoy nuestro ejército nos esté anunciando que vamos a tener un GAULA militar de manera permanente en el municipio de Ocaña", dijo el mandatario Emiro Cañizares.

Por su parte el Ejército Nacional indicó que esta unidad fortalece el relacionamiento directo con la comunidad, promoviendo la denuncia y brindando acompañamiento permanente a quienes puedan ser objeto de presión por parte de grupos armados organizados o delincuencia común. Invitan a la comunidad a denunciar casos de extorsión o secuestro a través de la línea gratuita nacional 147 y 107.