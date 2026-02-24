Juan Fernando Quintero estará varias semanas por fuera de las canchas

Juan Fernando Quintero preocupa a toda la hinchada de River Plate. La derrota 1-0 frente a Vélez Sarsfield no solo profundizó el irregular arranque del equipo en el torneo argentino, sino que además encendió las alarmas por la lesión de Quintero.

El volante colombiano apenas pudo disputar 27′ minutos en el estadio Estadio José Amalfitani. Tras una acción en la que intentó correr, sintió una molestia muscular en la parte posterior de la pierna derecha y pidió el cambio de inmediato. Las imágenes evidenciaron el gesto de dolor y la frustración del “10″, consciente de que algo no estaba bien.

Los estudios médicos posteriores confirmaron un desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho, lesión que lo mantendrá fuera de competencia por al menos tres semanas. Una ausencia sensible para River Plate, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes en este inicio de temporada.

Quintero había sido titular en todos los partidos del campeonato, con tres goles y una asistencia en 7 partidos disputados. Su influencia en la generación de juego y en la pelota quieta lo habían convertido en una de las piezas más regulares del equipo.

River, actualmente décimo en el Grupo B con siete puntos, deberá afrontar los próximos compromisos sin su conductor natural. El regreso del colombiano dependerá de su evolución, aunque en el cuerpo técnico confían en que pueda reaparecer hacia finales de marzo.

¿Que partidos de pierde Juan Fer?

vs Banfiel - Liga de Argentina

vs Independiente Rivadavia - Liga de Argentina

vs Huracan - Liga de Argentina

vs Sarmiento - Liga de Argentina

vs Estudiantes de Rio Cuarto- Liga de Argentina

vs Belgrano - Liga de Argentina