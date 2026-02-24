Warner Bros. afirma que está revisando una oferta mejorada de Paramount, pero no revela los términos

Este martes se conoció que Warner Bros. Discovery está revisando oficialmente una oferta mejorada de Paramount.

Los detalles de la oferta revisada de Paramount no se han dado a conocer.

Por ahora, la empresa sigue recomendando a los accionistas que voten a favor del acuerdo con Netflix el mes que viene.

“Tras las negociaciones con PSKY durante el periodo de exención limitada de siete días, hemos recibido una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, que estamos analizando en consulta con nuestros asesores financieros y legales”, declaró la junta directiva de Warner en un comunicado.

“Informaremos a nuestros accionistas tras la revisión de la junta. El acuerdo de fusión con Netflix sigue en vigor y la junta sigue recomendando la transacción con Netflix. Se aconseja a los accionistas de WBD que no tomen ninguna medida en este momento con respecto a la oferta pública de adquisición modificada de PSKY”, agregó.

Los miembros de la junta habían dado a Paramount un plazo hasta principios de esta semana para presentar una oferta final revisada.

El pasado 10 de febrero, Paramount había mejorado su propia oferta, incluyendo la promesa de cubrir los 2.800 millones de dólares si cancelan su acuerdo con Netflix.