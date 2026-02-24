La actriz Winona Ryder es anunciada como parte del elenco de la tercera temporada de ‘Merlina’

La actriz estadounidense Winona Ryder ha sido anunciada como miembro del elenco de la tercera temporada de la serie de Netflix ‘Merlina’.

Ryder se reencontrará con sus compañeros de la película de 2024, ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, la también actriz Jenna Ortega y el director, Tim Burton.

“Estoy muy contento de que Winona se haya unido a nosotros; encaja perfectamente en este mundo y es una amiga muy querida. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella”, dijo Burton en un comunicado, director y productor ejecutivo de ‘Merlina’.

Este nuevo papel es el regreso de Ryder a esta plataforma, ya que recientemente protagonizó la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde 2016 hasta 2025.

Ryder alcanzó la fama tras protagonizar la comedia ‘Beetlejuice’ de 1988, junto a Michael Keaton.

Luego vinieron papeles protagónicos en ‘El joven manos de tijera’ de 1990 y en ‘Drácula, de Bram Stoker’ de 1992.

Obtuvo dos nominaciones consecutivas a los Óscar, como mejor actriz de reparto y mejor actriz, por sus interpretaciones en ‘La edad de la inocencia’ de 1993 y en ‘Mujercitas’ de 1994.

Entre sus trabajos posteriores se incluyen papeles principales en ‘La dura realidad’ de 1994, ‘Alien: Resurrección’ de 1997, ‘Inocencia interrumpida‘ de 1999 y ‘La herencia del señor Deeds’ de 2002, junto a Adam Sandler.

Su carrera resurgió gracias a su papel de Joyce Byers en la serie ‘Stranger Things’, por el que recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de serie dramática, su tercera nominación a este galardón.