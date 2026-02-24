La agrupación de pop rock estadounidense Maroon 5 regresa a Colombia por tercera vez el 25 de abril

Este martes se confirmó la noticia del regreso a Colombia de la agrupación de pop rock estadounidense Maroon 5.

La banda oriunda de Los Ángeles, California, se presentará en el Coliseo Medplus, ubicado en Cota, Cundinamarca.

Esta sería la tercera vez que el grupo liderado por su vocalista, Adam Levine, se presenta en nuestro país.

La primera vez que pisaron suelo colombiano fue en el 2008, en el Coliseo Cubierto El Campín, ahora conocido como Movistar Arena.

En 2016 regresaron a Bogotá, pero al parqueadero del Parque Salitre Mágico.

En 2020 se había anunciado su tercera presentación en ese mismo recinto, pero debido a la pandemia del COVID-19 fue cancelada.