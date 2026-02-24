Tom Hanks interpretará al presidente Abraham Lincoln en una nueva adaptación cinematográfica

El actor y cineasta estadounidense Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en una nueva adaptación cinematográfica.

La película está basada en la novela del escritor estadounidense George Saunders, ‘Lincoln en el Bardo’ de 2017.

Además de interpretar al decimosexto presidente de los Estados Unidos, Hanks también producirá el proyecto.

‘Lincoln en el Bardo’ se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años recientemente fallecido, Willie Lincoln.

Esta no es la primera vez que Hanks interpreta a una figura de la vida real, en 1995 encarnó al astronauta Jim Lovell en ‘Apolo 13′; al piloto Chesley “Sully” Sullenberger en ‘Sully: Hazaña en el Hudson’ en 2016; al editor del Washington Post Ben Bradlee en ‘The Post: Los oscuros secretos del Pentágono’ de 2017; Fred Rodgers ’Un buen día en el vecindario’ de 2019 y a Walt Disney ‘El sueño de Mr. Walt’, en 2013.

Pero esta será la primera vez que el actor interpretará a un presidente de los Estados Unidos.