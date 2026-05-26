Hombre aceptó cargos tras brutal feminicidio en Simití, Bolívar

Por petición de una fiscal de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre de 38 años, presuntamente involucrado en el asesinato de su pareja sentimental.

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La decisión judicial se relaciona con hechos registrados el pasado 20 de mayo en una vivienda del barrio Tres Cruces del Simití (Bolívar).

La Fiscalía evidenció que, en el lugar, en el marco de un episodio de celos, el procesado habría ocasionado múltiples heridas con arma blanca a su pareja de 22 años. La víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones en varias partes del cuerpo.

La investigación estableció que los episodios de violencia habrían sido reiterados durante el tiempo de convivencia. Luego del ataque, el supuesto agresor se entregó a la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas el procesado aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía General.