Retraso en contratación de alimentos del ICBF deja sin atención a niños en Tunja y municipios de Boy

Un retraso en la contratación del proveedor de alimentos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mantiene suspendidas las actividades en varios Centros de Desarrollo Infantil en Tunja y municipios como Soracá, Tuta y Oicatá.

Madres comunitarias y transitorias realizaron una manifestación frente a la sede del ICBF en Tunja para exigir soluciones. Según explicaron, aunque la entidad busca implementar un modelo sin intermediarios, el proceso administrativo no se ha concretado y depende del Gobierno Nacional.

De acuerdo con información entregada por voceros, la intención es que la provisión de alimentos sea directa y con productos locales. Sin embargo, la ley de garantías y requisitos contractuales han retrasado la formalización del operador.

Mientras tanto, padres de familia han debido reorganizar su rutina laboral ante la falta del servicio. Existe preocupación por la posible pérdida de cobertura si las familias optan por trasladar a los niños a jardines privados.