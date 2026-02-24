Zelenski: Vladimir Putin inició la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que la única respuesta a la ofensiva rusa es ampliar la presión militar y económica para obligar a Moscú a salir de su territorio. (Foto: Tom Nicholson/Getty Images) / Tom Nicholson

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera que el presidente ruso, Vladímir Putin, empezó la III Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania.

“Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo... Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido”, dijo Zelenski en una entrevista con la BBC divulgada hoy cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ucraniano expresó su rechazo a pagar el precio de un alto el fuego exigido por Putin, que implica retirarse de un territorio estratégico que Rusia no ha logrado capturar a pesar del sacrificio de decenas de miles de soldados.

Rechazó la exigencia de Rusia para que Ucrania entregue el 20 % de la región oriental de Donetsk, así como más territorio en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

No es solo cuestión territorial

Zelenski insistió en que esto no solo es una cuestión de territorio, sino que implicaría debilitar sus posiciones, “abandonar a cientos de miles de nuestros habitantes. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta ‘retirada’ dividiría a nuestra sociedad.”

Agregó que la entrega de territorio a Putin podría satisfacer al presidente ruso por un tiempo, pero que, “una vez que se recupere, nuestros aliados europeos dicen que podría tardar de tres a cinco años. En mi opinión, podría recuperarse en no más de un par de años. ¿Adónde irá después? No lo sabemos, pero que querría continuar (la guerra) es un hecho.”

Zelenski, que recalcó que no es un dictador y que no fue él quien empezó la guerra, insistió en que detener a Putin es una victoria para todo el mundo porque no se detendrá ante Ucrania.

España en desacuerdo

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarcó de la consideración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia ha iniciado la III Guerra Mundial, y destacó que la situación en Ucrania ya es “suficientemente grave”.

“No, no estoy, digamos, en esa línea”, indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea, preguntado por declaraciones de Zelenski.

El jefe de la diplomacia española agregó que “la situación es ya suficientemente grave como para agravarla más”, y opinó que lo que hay es “una guerra a una escala inimaginable hace cuatro años”, en víspera de entrar en el quinto año de conflicto en Ucrania.

Para Albares, lo que Putin “no perdona a Ucrania es que quiera ser uno de nosotros, que quiera ser una democracia, una sociedad abierta, tolerable, que quiera ser un miembro de la Unión Europea”.

“A lo que tiene miedo es a la democracia, al pluralismo. Y desde luego, yo creo que eso ya es suficientemente grave como para que nos lo tomemos muy en serio”, apuntó.

No hay voluntad rusa para negociar

El ministro español aseguró ser “muy consciente de que en estos momentos no hay ninguna voluntad por parte rusa, no ya de alcanzar una paz, sino de un mero alto el fuego”.

“Todas las noches, con esos envíos de misiles sobre Ucrania, nos está diciendo cuál es su posicionamiento sobre esa negociación de paz”, comentó.

Al mismo tiempo, dijo ser también “muy consciente de que un día llegará la paz” y en ese sentido puntualizó que “el acuerdo de paz para Ucrania será también en buena medida el esquema de seguridad para Europa, y ahí tenemos que estar los europeos”.