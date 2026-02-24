Proyecto Hidro-Aves Tota usa IA para monitorear el Lago de Tota y proteger sus ecosistemas

La iniciativa de la UPTC y el Ministerio de Ciencias, permite analizar agua, suelo, vegetación y aves con imágenes hiperespectrales de alta precisión.

Sogamoso

La viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luisa Fernanda Robayo, destacó los avances del proyecto “Hidro-Aves Tota”, una iniciativa liderada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que busca proteger el Lago de Tota mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologías aeroespaciales.

Durante su visita a la sede Sogamoso, la viceministra conoció de primera mano el desarrollo de esta estrategia, seleccionada en la convocatoria Colombia Inteligente de Minciencias, y resaltó que el proyecto ya presenta una ejecución avanzada en el territorio. Según explicó, la iniciativa permitirá obtener datos científicos que ayuden a mejorar la conservación del agua, las aves y el uso del suelo en este ecosistema estratégico para el país.

“Encontramos un avance importante alrededor del Lago de Tota, que a través de tecnologías aeroespaciales busca generar información clave para la protección ambiental. Esto también permite fortalecer el comportamiento de las comunidades frente al cuidado del territorio”, aseguró Robayo.

La funcionaria también resaltó el trabajo que se adelanta con organizaciones sociales y comunidades, especialmente en procesos de apropiación social del conocimiento, que involucran desde niños hasta adultos. Indicó que el objetivo es que los resultados del proyecto marquen un antes y un después en la conservación del lago, además de impulsar prácticas sostenibles como el turismo responsable.

El proyecto, con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, es pionero en Colombia al utilizar espectrografía hiperespectral para monitorear ecosistemas. Esta tecnología permite analizar el agua, el suelo, la vegetación y la avifauna con alta precisión, aportando información científica que facilitará la toma de decisiones en gestión ambiental.

Desde la UPTC señalaron que esta iniciativa articula academia, Estado, empresa y sociedad, con el fin de convertir la tecnología aeroespacial en soluciones concretas para el territorio y consolidar estrategias de protección para uno de los ecosistemas hídricos más importantes del país.