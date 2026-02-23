Requisitos para sacar préstamo en Banco Agrario en 2026: Ingresos en SMMLV, antigüedad laboral y más

Imagen de referencia, fotos Getty images y logo del Banco Agrario de Colombia

El Banco Agrario de Colombia ofrece en 2026 su Crédito Digital de Libre Inversión, una línea 100 % digital que permite solicitar, aprobar y recibir el desembolso en minutos directamente en la cuenta del banco.

El producto está dirigido a personas naturales, tanto clientes nuevos como antiguos, que cumplan con condiciones específicas de ingresos, edad y antigüedad laboral.

¿Qué es el Crédito Digital de Libre Inversión del Banco Agrario de Colombia?

Se trata de una línea de crédito de libre destinación que se solicita, aprueba y desembolsa de manera completamente digital. Los recursos se consignan en una cuenta de ahorro o corriente del Banco Agrario.

El proceso no requiere documentos físicos adicionales: solo es necesario tener la cédula de ciudadanía colombiana, bien sea física o digital.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito en el Banco Agrario de Colombia?

Para acceder al Crédito Digital Libre Inversión debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ingresos iguales o superiores a 1.5 SMMLV .

. Edad entre 22 y 70 años.

años. Ser empleado o pensionado.

Antigüedad mínima de 12 meses en la actividad económica (para empleados) .

. Tener cédula de ciudadanía original.

Si ya es cliente, mantener datos actualizados en un periodo inferior a 3 años.

El banco presta desde 1 hasta 11 SMMLV, con plazos entre 6 y 60 meses.

¿Cuáles son los beneficios del Crédito Digital de libre inversión del Banco Agrario de Colombia?

Entre las principales ventajas del producto están:

Solicitud, aprobación y desembolso 100 % digital.

Estudio de crédito sin costo.

No requiere codeudor.

Seguro de vida deudor incluido (cubre muerte o incapacidad total y permanente) .

. Pagos mensuales a través de App, Banca Virtual, PSE u oficinas.

Posibilidad de realizar pagos extraordinarios.

El banco menciona que solo se puede tener un crédito digital vigente a la vez.

Paso a paso para solicitar un crédito en el Banco Agrario de Colombia

De acuerdo con la información oficial del banco, el proceso se realiza así:

Ingresar a (http://www.bancoagrario.gov.co) y seleccionar ‘Productos Digitales’ – ‘Crédito Digital Libre Inversión’. Diligenciar el formulario de solicitud. Validar identidad mediante código OTP enviado por correo o mensaje de texto. Realizar validación biométrica (Face ID). Tomar foto frontal y posterior de la cédula con buena iluminación. Registrar información financiera. Aceptar términos y condiciones. Recibir desembolso en la cuenta seleccionada.

Si no tiene cuenta activa en el banco, durante el proceso podrá autorizar la apertura de una Cuenta de Ahorro Digital.

La entidad remarca algunas recomendaciones de seguridad para todos los interesados en sacar un crédito de libre inversión. Son las siguientes:

Solicitar el crédito únicamente en el portal oficial .

. No aceptar intermediarios ni pagar dinero por el trámite.

Tener buena conexión a internet.

Entregar información veraz durante la solicitud.

