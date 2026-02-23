Precio oficial del café en Colombia para HOY 23 de febrero de 2026: Leve baja en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializará el café en Colombia este lunes 23 de febrero de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Téngase en cuenta que uno de los principales factores que influye en el precio final que reporta la FNC es la cotización del dólar frente al peso colombiano. Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano.

Germán Bahamón, gerente de la FNC, advirtió que la revaluación del peso afecta directamente a los cafeteros: solo por efecto cambiario, cada carga de café ha perdido entre $500.000 y $550.000 frente a lo que habría recibido el productor hace un año.

Esto llega en un momento complejo para el sector, ya que reduce el margen de rentabilidad, es decir, con menor capacidad para cubrir los costos del día a día, invertir en cultivo o enfrentar imprevistos.

Este es el precio del café en Colombia para HOY 23 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de apertura de la semana de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 23 de febrero será de 2,058,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una disminución frente al valor registrado la pasada semana de febrero, cuando la carga se cotizó en 2,135,000 pesos.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene para en cotización de 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado en semanas anteriores.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país HOY 23 de febrero de 2026

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país.

Los precios para el día de hoy lunes 23 de febrero son:

ARMENIA: Carga: 2,058,500 // Kilo: 16,468 // ARROBA: 205,850

Carga: 2,058,500 // Kilo: 16,468 // ARROBA: 205,850 BOGOTÁ: Carga: 2,057,250 // Kilo: 16,458 // ARROBA: 205,725

Carga: 2,057,250 // Kilo: 16,458 // ARROBA: 205,725 BUCARAMANGA: Carga: 2,056,875 // Kilo: 16,455 // ARROBA: 205,688

Carga: 2,056,875 // Kilo: 16,455 // ARROBA: 205,688 BUGA: Carga: 2,059,250 // Kilo: 16,474 // ARROBA: 205,925

Carga: 2,059,250 // Kilo: 16,474 // ARROBA: 205,925 CHINCHINÁ: Carga: 2,058,375 // Kilo: 16,467 // ARROBA: 205,838

Carga: 2,058,375 // Kilo: 16,467 // ARROBA: 205,838 CÚCUTA: Carga: 2,056,375 // Kilo: 16,451 // ARROBA: 205,638

Carga: 2,056,375 // Kilo: 16,451 // ARROBA: 205,638 IBAGUÉ: Carga: 2,057,625 // Kilo: 16,461 // ARROBA: 205,763

Carga: 2,057,625 // Kilo: 16,461 // ARROBA: 205,763 MANIZALES: Carga: 2,058,375 // Kilo: 16,467 // ARROBA: 205,838

Carga: 2,058,375 // Kilo: 16,467 // ARROBA: 205,838 MEDELLÍN: Carga: 2,057,625 // Kilo: 16,461 // ARROBA: 205,763

Carga: 2,057,625 // Kilo: 16,461 // ARROBA: 205,763 NEIVA: Carga: 2,056,750 // Kilo: 16,454 // ARROBA: 205,675

Carga: 2,056,750 // Kilo: 16,454 // ARROBA: 205,675 PAMPLONA: Carga: 2,056,500 // Kilo: 16,452 // ARROBA: 205,650

Carga: 2,056,500 // Kilo: 16,452 // ARROBA: 205,650 PASTO: Carga: 2,056,500 // Kilo: 16,452 // ARROBA: 205,650

Carga: 2,056,500 // Kilo: 16,452 // ARROBA: 205,650 PEREIRA: Carga: 2,058,735 // Kilo: 16,467 // ARROBA: 205,838

Carga: 2,058,735 // Kilo: 16,467 // ARROBA: 205,838 POPAYÁN: Carga: 2,058,625 // Kilo: 16,469 // ARROBA: 205,863

Carga: 2,058,625 // Kilo: 16,469 // ARROBA: 205,863 SANTA MARTA: Carga: 2,060,125// Kilo: 16,481 // ARROBA: 206,013

Carga: 2,060,125// Kilo: 16,481 // ARROBA: 206,013 VALLEDUPAR: Carga: 2,057,750 // Kilo: 16,462 // ARROBA: 205,775

