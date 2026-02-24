Montería retoma clases con modelos de presencialidad y flexibilidad curricular

Montería

La ciudad de Montería inició el proceso de retorno a las actividades académicas en sus instituciones educativas oficiales, enfrentando los retos derivados de la reciente emergencia climática que ha impactado al municipio.

Con el objetivo primordial de asegurar la continuidad del calendario escolar, las autoridades locales han diseñado un esquema que combina la presencialidad con la flexibilidad curricular.

Esta respuesta institucional busca mitigar los efectos de las inundaciones, permitiendo que los estudiantes retomen su formación académica bajo condiciones que priorizan la seguridad y el bienestar integral de toda la comunidad educativa en las zonas afectadas.

El impacto de la emergencia en la infraestructura educativa

El panorama actual revela una situación compleja para el sector educativo en la capital de Córdoba. De las 250 sedes educativas oficiales con las que cuenta el municipio, un total de 82 presentan algún tipo de afectación como consecuencia de las inundaciones.

La gravedad de la contingencia se refleja también en el uso de la infraestructura escolar para fines humanitarios, dado que 11 sedes educativas están funcionando actualmente como alojamientos temporales para las familias damnificadas.

Esta realidad ha transformado la dinámica escolar, obligando a una reestructuración inmediata para no interrumpir el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes monterianos.

Las cifras oficiales indican que la emergencia ha impactado a cerca de 20.000 estudiantes tanto en la zona rural como en la urbana. La población estudiantil más afectada se concentra especialmente en la margen izquierda de la ciudad, donde los alumnos enfrentan severas dificultades de acceso a sus planteles o sufren por los daños directos en la infraestructura.

Ante este escenario, la administración municipal ha desplegado una estrategia diferenciada que contempla el desarrollo de guías pedagógicas y la entrega de material de aprendizaje para el trabajo en casa, garantizando que el conocimiento llegue a cada hogar.

Estrategias de flexibilidad y permanencia escolar

Para aquellos sectores donde el acceso físico a las aulas sigue siendo un impedimento, la Secretaría de Educación ha habilitado modelos de virtualidad y alternancia.

Estos esquemas se aplican de forma específica según las condiciones particulares de cada entorno, asegurando que ningún joven quede por fuera del sistema. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, enfatizó el compromiso de su administración al declarar que “nuestra prioridad es que ningún niño, niña o adolescente pierda su año escolar por cuenta de esta emergencia”. El mandatario aseguró que se actúa con responsabilidad para garantizar entornos seguros y modelos flexibles.

Por su parte, el secretario de Educación Municipal, Marino Gómez, explicó que el retorno se realiza bajo estrictas condiciones de seguridad y acompañamiento. El funcionario destacó que se han diseñado estrategias diferenciadas para cada institución, dependiendo de su nivel de afectación.

Según Gómez, donde existen las condiciones adecuadas, se retoma la presencialidad total, mientras que en los puntos críticos se implementan las guías y la alternancia. El objetivo central de estas medidas es asegurar la permanencia escolar y evitar la deserción, permitiendo que la ciudad de Montería logre levantarse desde la resiliencia de sus propias aulas de clase.

Garantía alimentaria y seguimiento continuo

Un componente fundamental de este regreso a las actividades es la reactivación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En las instituciones que han logrado retomar la modalidad presencial, el servicio se presta de manera regular según las modalidades establecidas.

Para las sedes que aún no operan presencialmente, el servicio se brindará siguiendo los lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender.

De esta forma, la Alcaldía de Montería reitera su compromiso con la nutrición y el bienestar de los matriculados, manteniendo una evaluación permanente de la contingencia para adoptar las medidas necesarias que la situación exija.