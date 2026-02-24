MinHacienda ve “válidas” las propuestas que hicieron los banqueros para evitar inversiones forzosas

¿Por qué el salario mínimo 2026 debe estar “muy por encima” de la inflación?: esto dijo minHacienda. Crédito: Colprensa/ Getty Images

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respondió a la propuesta que hicieron los bancos para evitar las inversiones forzosas, que, recordemos, son una medida para obligar a los bancos a dar parte de los ahorros de los colombianos a la banca pública para que esta otorgue créditos a sectores específicos afectados por las lluvias.

El jefe de la cartera señaló que le parece “válido” que plantearan “una exoneración de un periodo de gracia hasta de 12 meses para todas las deudas que están en la zona afectada” por la emergencia invernal.

También dijo que los banqueros propusieron que no haya intereses durante el mismo periodo y se conservaría la calificación crediticia. También resaltó como positivo que plantearon la suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos para todos estos créditos, así como atención prioritaria y programas de educación financiera.

(Puede leer: MinHacienda impone impuestos a empresas por emergencia económica: bancos y mineros, más afectados)

Si bien estas medidas fueron valoradas positivamente, el Gobierno destacó la necesidad de avanzar en acciones complementarias.

Entre ellas, la reducción de las tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores que enfrentan limitaciones de acceso, aun cuando el Fondo Nacional de Garantías cubre hasta el 90% del riesgo crediticio.

De hecho, Ávila señaló que los bancos dan “tasas inmanejables para los sectores productivos de la pequeña economía popular o para los sectores que están asociados a modelos de microcrédito y por eso el requisito es que el sistema financiero aboque una reducción inmediata de las tasas de interés”.

Asimismo, el Gobierno planteó fortalecer el crédito asociativo y articular la financiación rural con la estrategia de reforma agraria, con el fin de asegurar que la entrega de tierras esté acompañada de acceso efectivo a capital productivo.

(Le puede interesar: Colombia impone oficialmente arancel del 30% a más de 20 productos de Ecuador: arroz, fríjol y otros)

¿Por qué hacer inversiones forzosas?

El presidente Gustavo Petro ha señalado que los bancos lo “engañaron” pues los créditos no han llegado a sectores de la economía popular ni a fortalecer el crédito asociativo.

No obstante, las cifras oficiales de la Superintendencia Financiera registran un cumplimiento del 89% del Pacto por el Crédito, que firmó con los bancos, para dar créditos a sectores que el Gobierno estableció como manufactura y transición energética, vivienda e infraestructura, sector agropecuario, economía popular, entre otros.

Los bancos dicen que hacer inversiones forzosas no es la salida pues encarece la tasa de interés para otros 38 millones de colombianos (hasta 1%); reduce la disponibilidad de recursos y la economía se reduce hasta 0,3%.