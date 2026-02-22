Atentado con explosivos en Cajibío pone en riesgo energía en 13 municipios del Cauca // Caracol Radio

Cajibío, Cauca. Un nuevo atentado con explosivos se registró contra la infraestructura eléctrica del departamento en zona rural del municipio de Cajibío, afectando cuatro estructuras del Sistema de Transmisión Regional.

La denuncia la hizo la Compañía Energética de Occidente (CEO), al informar que el hecho afecta la línea que conecta la subestación San Bernardino ubicada en Popayán con la subestación de Santander de Quilichao, comprometiendo la estabilidad energética del Cauca.

El director de Operaciones de la CEO, Juan David Castaño, señaló que “este atentado afecta cuatro estructuras de 115 kilovoltios que ponen en riesgo la seguridad energética de la región y la continuidad del servicio en el departamento del Cauca”.

Los municipios que podrían verse afectados son Popayán, Timbío, Sotará, Puracé, El Tambo, Cajibío, Piendamó, Morales, Silvia, Totoró, Jambaló, Inzá y Páez.

A través de un comunicado, la compañía indicó que “las brigadas operativas y los equipos técnicos permanecen atentos y están dispuestos para atender la situación una vez existan condiciones de seguridad que permitan el ingreso al sector”.

La empresa señaló que este atentado se suma a otros ataques registrados en enero de este año y a un hecho similar ocurrido en noviembre pasado en el mismo punto.

Recientemente, 13 contratistas de la compañía fueron secuestrados en zona rural de Suárez y posteriormente liberados, un hecho que encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad para el personal técnico que opera en el departamento.

En esta zona del Cauca, tiene injerencia la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, responsable de múltiples ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.