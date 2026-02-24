Juan Carlos Ospino asume dirección del Carnaval de Barranquilla

El alcalde Alejandro Char designó a Juan Carlos Ospino como nuevo director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., tras decisión adoptada en asamblea de socios. El relevo se produce en una etapa clave para la organización, que busca fortalecer su proyección internacional y consolidar procesos de apropiación cultural en la ciudad.

Ospino asume la dirección con el reto de preservar y potenciar el Carnaval de Barranquilla, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2003. Entre sus prioridades están impulsar la formación de niños y jóvenes en torno a la tradición carnavalera y reforzar el sentido de pertenencia hacia la fiesta.

¿Quién es Juan Carlos Ospino?

El nuevo director cuenta con experiencia en el sector público. Ha sido secretario de Educación, presidente del Concejo de Barranquilla y, más recientemente, secretario de Cultura y Patrimonio. Desde allí lideró programas de estímulos, fortaleció la formación artística y acompañó a miles de hacedores y gestores culturales de la ciudad.

Durante su gestión cultural se ampliaron las Casas de Cultura, se consolidaron procesos de formación artística y se promovieron proyectos de infraestructura y recuperación patrimonial. También impulsó eventos como la Feria Internacional del Libro de Barranquilla y promovió alianzas con organizaciones culturales locales y nacionales.

En materia de salvaguardia del Carnaval, acompañó la evaluación del Plan Especial de Salvaguardia y respaldó estrategias de proyección nacional e internacional de los hacedores. Asimismo, gestionó recursos para infraestructura cultural y promovió intercambios artísticos en escenarios dentro y fuera del país.

Al asumir la dirección, Ospino aseguró: “Recibo esta designación con profundo sentido de responsabilidad. El Carnaval es tradición viva, es identidad colectiva y es motor de desarrollo cultural y económico. Trabajaremos por una gestión sólida, participativa y sostenible con nuestros hacedores y fortalezca nuestra proyección internacional”. Con su llegada, la organización apuesta por mantener el crecimiento cultural y el impacto económico de la principal fiesta de la ciudad.