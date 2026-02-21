¿Sale Juan José Jaramillo de la dirección de Carnaval?: esto se sabe

Este sábado 21 de febrero se conoció que Juan José Jaramillo dejaría la dirección de Carnaval S.A., entidad encargada de organizar las principales actividades del Carnaval de Barranquilla. Caracol Radio pudo establecer que la Alcaldía estaría próxima a expedir el decreto oficializando su salida del cargo.

La decisión se tomaría luego de los desórdenes y casos de invasión que se registraron durante la Batalla de Flores en la Vía 40, uno de los eventos centrales de la agenda carnavalera. Las situaciones presentadas durante el desfile generaron cuestionamientos frente a la logística, el control del público y la organización del espectáculo.

De acuerdo con la información conocida, quien asumiría la dirección sería Juan Carlos Ospino, actual secretario distrital de Cultura de Barranquilla, mientras se formaliza el relevo en la entidad.

¿Quién es “Juancho” Jaramillo?

Juan José Jaramillo, conocido como “Juancho”, es psicólogo y ha tenido una trayectoria ligada a la gestión cultural en Barranquilla. Antes de asumir la dirección de Carnaval S.A. en enero de 2025, se desempeñó como secretario Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo, además de haber estado al frente de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena).

Su vida ha estado estrechamente vinculada al Carnaval, no solo desde la administración pública, sino también desde la participación directa en comparsas y grupos folclóricos.

Es padre de Andrea Jaramillo Char, quien fue Reina del Carnaval de Barranquilla en 2012. Su cercanía histórica con las tradiciones carnestoléndicas ha sido uno de los aspectos que ha marcado su perfil dentro del sector cultural de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas la Alcaldía entregue detalles oficiales sobre la transición en la dirección de Carnaval S.A. y los cambios que se implementarán de cara a la organización de los próximos eventos.