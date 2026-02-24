José Félix Lafaurie regresa a Salvación Nacional tras renunciar al Centro Democrático

José Félix Lafaurie regresó este 24 de febrero al partido Salvación Nacional, que actualmente respalda al candidato Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales.

Lafaurie regresa tras haber renunciado oficialmente al Centro Democrático. Aseguró que su decisión responde a “un imperativo ético y de dignidad personal”.

“Con el doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido y en las Listas del Tigre de Salvación Nacional al Senado y Cámara de Representantes”, dijeron desde el partido que lidera Enrique Gómez Martínez.

Su aterrizaje en Salvación Nacional es clave, pues indicaría que tanto él, como su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, respaldarían a De la Espriella en su campaña por la Casa de Nariño.

Es de recordar que ambos han hecho públicas sus tensiones con el uribismo.

De hecho, en su carta formal de renuncia, Lafaurie aseguró que en el Centro Democrático persisten intereses oscuros “que van en contravía de sus principios fundacionales”.

¿Qué dice la carta de renuncia de Lafaurie al Centro Democrático?

“No es aceptable que en el Centro Democrático existan castas que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgando todo por convicción, recibamos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante. Reclamar esa mínima cortesía no significa resignarme”, escribió.

Y agregó que con esta carta no espera “alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con mis desacuerdos”.

