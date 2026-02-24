¿Hubo peleas internas en el Cúcuta, previo a la salida del Rolo Flórez? Esto contó Luifer Hernández

Luifer Hernández fue la gran figura en la victoria de Cúcuta Deportivo frente a Deportes Tolima, tras marcar los dos goles que sellaron el 3-2 a favor del conjunto motilón.

En el primer tiempo, al minuto 28’, el delantero igualó el compromiso (1-1) con una definición precisa que devolvió al equipo local a la pelea. Más adelante, en el segundo tiempo, al 57’, volvió a aparecer para anotar el tanto definitivo, asegurando tres puntos fundamentales en casa.

Luifer Hernández habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre su llegada al club: “Yo estaba en Ucrania, jugando en Europa, y por el tema del país se complicó un poco y sale la opción con mi agente de venir acá a Cúcuta y ya conocíamos al club, por la historia y todo lo que conlleva, y eso me motivó bastante".

Le puede interesar: ¿Néstor Lorenzo deja Colombia para irse a Boca Juniors? Esto dijo Ramón Jesurun previo al Mundial

Asimismo, se refirió al nuevo director técnico: “El profe llegó hace poco y la verdad muy bien, nunca había trabajado con él, lo estoy conociendo hasta ahora y la verdad que el profe muy bien”.

En cuanto a la importancia del triunfo, aseguró: “Esta victoria nos ayuda demasiado. Estábamos buscando la victoria desde partidos anteriores, se nos escapaba el resultado al final por detalles, por cosas que me incluyo principalmente. Al haber ganado nos da un respiro, un aire, comenzar una semana bonita, alegre y lo mejor de la victoria de ayer fue haberle ganado a Tolima, que es un equipo grande de acá”.

Sobre sus goles explicó: “Las dos jugadas fueron bastante similares, que fue un mano a mano; la primera me quedó con derecha y la crucé, la segunda fue como un contragolpe corto, robamos la pelota y fue muy parecida la jugada, pero en esta ocasión fue con la pierna izquierda”.

Le puede interesar: Resumen y goles Cúcuta 3-2 Deportes Tolima en la jornada 8 de la liga colombiana

Finalmente, aclaró la situación con el anterior entrenador: “Al profe lo conocí ahora que llegué, porque yo no lo conocía. Él fue el que subió al equipo a primera división. Yo llegué al grupo y cuando no se nos daban los resultados seguíamos bien, pero en ningún momento el plantel fue de hacerle mal ambiente al técnico”. concluyo el delantero venezolano.