El Grupo de Energía Bogotá inicia programa de Formador de Liquidez

El Grupo Energía Bogotá S.A. ESP (GEB) dio un paso importante para fortalecer su participación en el mercado de capitales colombiano al firmar un acuerdo con la firma comisionista de bolsa Alianza Valores S.A., que actuará como Formador de Liquidez de su acción.

El acuerdo, suscrito el 30 de enero de 2026 y aprobado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tiene por objetivo incrementar la liquidez y profundidad de la acción en el mercado secundario y contribuir a una mejor formación de precios.

Con la puesta en marcha de este programa, el GEB busca fortalecer la visibilidad y dinámica de negociación de su título en el mercado bursátil local, en línea con las mejores prácticas internacionales de los mercados de capitales.

La Compañía espera que esta iniciativa genere beneficios para los accionistas, al promover condiciones de negociación más eficientes, dinámicas y transparentes, y aporte al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales colombiano.

El programa de Formador de Liquidez es un mecanismo ampliamente utilizado en los mercados bursátiles para impulsar una mayor actividad de negociación, reducir la brecha entre oferta y demanda y favorecer una formación de precios más representativa.