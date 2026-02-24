Hable con elPrograma

24 feb 2026

Santa Marta

Fuertes lluvias ocasionaron derrumbes y afectan la vía Santa Marta -La Guajira

La emergencia se registró durante la madrugada de este martes, tras las intensas lluvias que azotaron la región Caribe ante el paso del frente frío.

Un nuevo deslizamiento de tierra mantiene bloqueado un tramo de la Troncal del Caribe, generando serias afectaciones en la movilidad entre Santa Marta y el departamento de La Guajira. La emergencia se registró durante la madrugada de este martes, tras las intensas lluvias que azotaron la región Caribe.

Este nuevo bloqueo ocurre en un corredor que ya presentaba graves afectaciones, debido a que más adelante, en el sector de Mendihuaca, el puente colapsó el pasado 2 de febrero tras el impacto de un frente frío que afectó la región.

Las nuevas precipitaciones saturaron el terreno, provocando un nuevo movimiento de masa que compromete la estabilidad de la vía.

