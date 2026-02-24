Familias PNIS en Norte de Santander siguen denunciando incumplimientos del Gobierno Nacional

José Daniel López advirtió que en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación se afectará el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, PNIS. Foto: Getty Images / RAUL ARBOLEDA( Thot )

Norte de Santander

Alexander Molina, vocero de las familias beneficias del PNIS en la región la región del Catatumbo, indicó que es preocupante el incumplimiento del gobierno nacional con los compromisos que se tenían con las familias cultivadoras de hoja de coca en esta región. Asegura que el actual gobierno se concentró en su programa bandera, RenHacemos Catatumbo, y se olvidó del Pnis.

“Hay dos cosas que están en el territorio. Una de ellas son las familias PNIS, en las cuales han sido desplazadas la mayoría de ellas, y están las familias cultivadoras de coca que hacen parte al RenHacemos Catatumbo. Aclarando el tema, las familias PNIS están con alta preocupación, aunque se ha cumplido alguna de las cosas después de la toma de las oficinas del 3 de marzo del 2025, y los acuerdos con Gloria Miranda que han sido muy, muy lentos para poderlos cumplir”, dijo Molina a Caracol Radio.

Agregó que “en ese momento tenemos muchas familias desplazadas, donde la única ilusión es el programa del PNIS, y no les han cumplido. Tenemos personas de la tercera edad que aún están esperando ese recurso para poder seguir sobreviviendo del tema y no han podido recibirlo. No sé qué pasa con las familias PNIS, aunque sabemos que Gloria Miranda, con su gran proyecto de gobierno del RenHacemos Catatumbo, tiene los ojos puestos en ello y se ha olvidado del compromiso de hace muchos años de los gobiernos con estas familias PNIS”.

Molina fue más allá y aseguró que hay alrededor de 2.000 familias que quieren ingresar a RenHacemos Catatumbo, pero no se les ha permitido.

“Tenemos más de 2.000 familias de la comunidad Barí, donde la T052 de ellos están solicitando la ampliación del resguardo y de sus tierras sagradas, pero también tenemos estas familias dentro de ellas que son cultivadoras de coca y no le dan la oportunidad de sustituir los cultivos de uso ilícito, de entrar a la legalidad y tener su terreno legalmente como proviene, porque está la excusa de que no les entregan un proyecto productivo, no le dan la legalidad de su tierra por no darle rasgo a la tierra como si el campesino acabara de llegar”.

Fue más allá y cuestionó: “Hay veces que me pongo a pensar y yo lo único que digo es que ¿Qué está buscando este gobierno? ¿Qué esa zona de la pretensión indígena sea la zona más alta en coca? ¿Qué sea el boom del Catatumbo en coca porque son las únicas familias que no pueden sustituir?“.

Indicó que frente a estas solicitudes, el Gobierno Nacional prometió un nuevo encuentro con estas familias cultivadoras de hoja de coca en el Catatumbo. Encuentro que se realizaría esta semana, pero aún no tienen hora, fecha y lugar para tal reunión.