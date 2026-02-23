Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 13:03

Cúcuta

Comunidades campesinas en el Catatumbo rechazan el desplazamiento forzado contra líder comunal

Grupos armados la obligaron a dejar el territorio.

Familia en desplazamientos (imagen de referencia)

Norte de Santander

A través de un comunicado, habitantes de la vereda Club Leones, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, rechazaron de manera contundente los hechos de violencia y el desplazamiento forzado en contra de una de sus líderes comunitarias.

Se trata de Irene López Páez, quien fue obligada a abandonar su vivienda y el territorio, tras recibir fuertes amenazas de actores armados con injerencia en esa región.

En el escrito la comunidad hizo un llamado urgente a los responsables de este desplazamiento forzado para que cesen los actos de violencia contra la población civil, argumentando que este tipo de acciones atentan contra la vida, la dignidad humana y afectan el tejido social de las familias que permanecen en el territorio.

Así mismo exigen la exclusión total de la población civil en el conflicto armado territorial que tienen el ELN y las disidencias de las FARC desde hace 13 meses al norte del departamento Norte de Santander.

Durante este tiempo de conflicto, que inició el pasado 16 de enero del 2025, cerca de 100 mil campesinos han salido desplazados del Catatumbo.

Comunidades campesinas en el Catatumbo rechazan nuevas acciones contra una lideresa de la zona.

