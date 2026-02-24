Defensoría del Pueblo advierte la persistencia de riesgos electorales en el Catatumbo

Catatumbo

A menos de 15 días para que se desarrollen las elecciones al Congreso de la República en Colombia, la Defensoría del Pueblo vuelve a advertir por los riesgos electorales que se presentan en la región del Catatumbo.

Dijo el Ministerio Público que “personas firmantes de paz enfrentan amenazas de estructuras armadas al margen de la ley. En Caño Indio (zona rural de Tibú, Norte de Santander), por ejemplo, el desplazamiento forzado podría afectar su derecho al voto“.

Así mismo, advierte que “la población lideresa social y defensora de derechos humanos afronta un riesgo marcado por homicidios, atentados e intimidación de grupos armados, en particular contra integrantes de juntas de acción comunal (JAC)“.

En este comunicado, la Defensoría del Pueblo indica además que “las y los servidores públicos padecen un riesgo creciente a causa de amenazas, restricciones a la movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales para incidir en la gestión pública y el desarrollo de los comicios. Estas acciones debilitan la gobernabilidad local y generan desplazamiento institucional. Sobre esto último, viene ocurriendo en Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca“.

El Ministerio Público advierte que una situación similar están viviendo los periodistas y comunicadores sociales. "Otra situación preocupante está relacionada con los periodistas, pues la exacerbación de la opinión pública genera un riesgo para el ejercicio de su labor en el cubrimiento de la contienda electoral".

¿Cuáles son los grupos que están adelantando estas amenazas?

Según la Defensoría del Pueblo, “El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Farc [el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), la autodenominada Segunda Marquetalia]. También se constituyen como fuente de amenaza el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros".