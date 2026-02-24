Comunidades educativas en el Catatumbo protestan por la falta de docentes en colegios públicos. / Foto: Cortesía comunidad.

Catatumbo

Cansados de la falta de docentes en sus instituciones educativas, las comunidades en la vereda La Quina en San Calixto, Petrolea en Tibú y en el colegio Emiliano Santiago Quintero de Teorama, adelantaron protestas durante las últimas horas, exigiendo la llegada de educadores.

“La situación afortunadamente en los últimos días en orden público ha estado más calmado en lo que tiene que ver con la parte educativa y quiero agradecer públicamente también la gestión que ha hecho la Secretaría de Educación acá en San Calixto. Hacía falta varios docentes y afortunadamente ya hoy gozamos con la presencia de varios de ellos, pero también en otros municipios como Teorama y Tibú, por situación de orden público, a los maestros les ha tocado salir desplazados, unos han sido amenazados, otros por miedo, por temor. Entonces le pedimos a la Secretaría de Educación agilizar estos procesos para que los estudiantes no se les viole el derecho a la educación y puedan tener ya los docentes en sus instituciones educativas”, dijo a Caracol Radio Omar Antonio Angarita Claro, presidente de subdirectiva de Asinort en San Calixto.

Recordó que muchos de los estudiantes que hoy en día no cuentan con docentes, tendrán que participar en las pruebas del estado y esto perjudicará su desempeño en las mismas.

“Nosotros siempre le hemos dicho a la Secretaría de Educación que a los estudiantes los miden en las pruebas y la falta de docentes los perjudica a ellos y perjudica a la institución. Entonces, pedirle encarecidamente a la doctora Laura Cáceres, que nos ayude en los municipios que hace falta todavía por docentes”.

Resaltó además que sigue siendo lamentable la realidad que viven muchos educadores en los municipios donde se ha recrudecido el conflicto armado.

“En El Tarra y Tibú, donde las confrontaciones siempre han estado. La semana pasada hubo combates en la zona del municipio del Tarra, el sector rural, lo mismo que el municipio de Tibú. Esto hace que los maestros, que no son de la región, que no conocen bien el panorama, tengan que salir desplazados por miedo”.

Pidió a las autoridades competentes, tener en cuenta a los docentes propios del territorio para ser nombrados en el Catatumbo, argumentando que así se evitaría la deserción de los educadores.

Recordemos que Asinort ha dado a conocer que más de 150 docentes han sido amenazados en la región del Catatumbo.