Capturan en El Dorado a dos hermanos boyacenses buscados por homicidio ocurrido en Navidad en Tunja

En un operativo coordinado por autoridades migratorias, dos hermanos oriundos de Boyacá fueron capturados cuando intentaban ingresar al país procedentes de Brasil.

La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) emitiera una alerta que permitió a oficiales del Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales de Migración Colombia ubicarlos y proceder con su aprehensión.

Los hombres arribaron en un vuelo proveniente de São Paulo y, al momento de pisar suelo colombiano, ya eran requeridos por la justicia. Sobre ellos pesaba una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, relacionada con un crimen ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en el barrio Antonia Santos de Tunja. El asesinato, perpetrado en plena celebración navideña, generó conmoción en la capital boyacense.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en la Torre 5 de un conjunto residencial del sur de la ciudad, donde una riña motivada por intolerancia terminó con la muerte de un joven de 29 años, quien fue atacado con arma cortopunzante. La tragedia, ocurrida en una fecha tradicionalmente asociada al encuentro familiar, reavivó el debate sobre los episodios de violencia durante las festividades decembrinas en Tunja.

FOTOS | MIGRACIÓN COLOMBIA

Tras el crimen, los presuntos responsables habrían salido del país antes de que avanzaran las investigaciones. Meses después, al intentar regresar a Colombia, fueron detectados por los sistemas de control migratorio y puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Según informó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, la articulación interinstitucional fue clave para hacer efectiva la captura. En Tunja, la noticia representa un avance en la búsqueda de justicia para la familia de la víctima y para una comunidad que aún reclama respuestas por el hecho que enlutó la Navidad de 2025.